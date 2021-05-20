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Dünya "Boko Haram lideri Şekau IŞİD ile çatışmada öldü" iddiası
Dünya

"Boko Haram lideri Şekau IŞİD ile çatışmada öldü" iddiası

Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram'ın lideri Ebubekir Şekau'nun, IŞİD ile yaşanan çatışmalarda öldüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 20:47:00 - 2021-05-20 20:52:19
"Boko Haram lideri Şekau IŞİD ile çatışmada öldü" iddiası

Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram'ın lideri Ebubekir Şekau'nun, IŞİD ile yaşanan çatışmalarda öldüğü iddia edildi.

Nijeryalı araştırma kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Şekau, dün akşam saatlerinde Boko Haram'ın kalelerinden sayılan Sambisa Ormanı'na IŞİD'in düzenlediği saldırıda öldürüldü.

"Patlayıcı yeleğini infilak ettirdi"

Aktarılan bilgilere göre IŞİD mensupları Sambisa Ormanı'nda Boko Haram'a ait merkezleri kontrol altına aldı.

Şekau'nun güçleri kuşatılırken, Şekau müzakere yapmayı kabul etti. Saatlerce sürdüğü ifade edilen görüşmelerde IŞİD, Şekau'nun gücünü bırakmasını ve IŞİD'e tamamen katılmasını şart koştu. Şekau'nun görüşmelerde uzlaşıya varılamaması sonrasına üzerindeki patlayıcı yeleği infilak ettirdiği iddia edildi. Olayda IŞİD'in lider isimlerinin yanı sıra Şekau'nun da öldüğü öne sürüldü.

Şekau'nun öldüğüne dair iddialar ile ilgili henüz IŞİD, Boko Haram ve diğer bağımsız kaynaklar açıklama yapmış değil.

Daha önce, 2009 yılından bu yana Boko Haram'ın başında bulunan Şekau'nun öldüğüne dair birçok iddia ortaya atılmıştı.

Boko Haram-IŞİD çatışmaları

2015 yılında IŞİD'e bağlılık yemini eden Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun, yaklaşık bir yıl sonra örgütten azledilmesinin ardından bölgedeki yeni IŞİD yapılanması ve Şekau'nun grubu arasında çatışmalar başlamıştı.

Daha önce bölgede iki taraf arasında oldukça gerilimli süreçlerin yaşandığı ifade ediliyordu. 

Yerel kaynaklara dayandırılan haberlerde, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki bölgede IŞİD ile Boko Haram'a bağlı gruplar arasında yaşanan çatışmada iki taraftan onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarılıyordu.

 

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