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Kadın - Aile Bohça kebabı nasıl yapılır? Bohça kebabı tarifi
Kadın - Aile

Bohça kebabı nasıl yapılır? Bohça kebabı tarifi

Manisa bohça kebabı tarifi | Manisa'nın meşhur lezzeti bohça kebabı tarifini merak edenler 'Bohça kebabı tam ölçülü' konusunu araştırıyor. Peki, bohça kebabı nasıl yapılır? Tam ölçülü bohça kebabı

Yeniakit Publisher
2021-02-25 17:09:00 -
Bohça kebabı nasıl yapılır? Bohça kebabı tarifi

Manisa’nın meşhur lezzeti bohça kebabını doğru ve tam ölçülü bir tarifle kendi mutfağınızda kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Bohça kebabı tarif

Malzemeler:

  • Yarım kilo kuşbaşı et
  • 1 adet soğan
  • 1 adet domates
  • 2 adet yeşil biber
  • Yarım su bardağı haşlanmış bezelye
  • Tuz
  • Karabiber

Beşamel sos için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1,5 su bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber

Krep için:

  • 1,5 su bardağı süt
  • 1,5 bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • Sıvı yağ
  • Tuz

Bohça kebabı nasıl yapılır?

Öncelikle işe krepi hazırlayarak başlayabilirsiniz.

Krep malzemelerini güzelce karıştırıp bir tavada krepleri önlü arkalı pişirin.

Bir tencereye yağ koyup ısıtın.

Tencereye eti alın ve güzelce kavurun.

Mühürlenen etlerin üzerine su ekleyip pişmeye bırakın.

Pişen etin üzerine soğan, biber ve domatesi ekleyin. Son olarak bezelye ve baharatları ekleyin.

Birkaç dakika sonra ocağın altını kapatın.

Bir tavaya tereyağı ve unu alıp kavurun.

Unun kokusu çıkınca sütü ve baharatları ekleyin.

Sos kıvam alınca ocağın altını kapatın.

Bir kasenin içerisine kreplerden birini serin.

Krepin ortasına 3 yemek kaşığı iç harçtan koyun ardından bohça şeklinde krepleri kapatın.

Kebapları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Her bir krepin üzerine 2 yemek kaşığı beşamel sos sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kebabı pişirin.

Krepin üzeri kızarınca yemeğiniz hazır olacaktır.

Afiyet olsun.

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