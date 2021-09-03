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Ekonomi Boğazlıyan Belediyesi taşınmazlarını satacak
Ekonomi

Boğazlıyan Belediyesi taşınmazlarını satacak

Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki taşınmazları 2886 Sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırmak suretiyle m2 birim fiyatı 110 (Yüz On)TL. den olmak üzere satışlarını yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 15:16:00 - 2021-09-03 15:18:42
Boğazlıyan Belediyesi taşınmazlarını satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmazların satış ihalesi 14.09.2021 tarih ve saat 14:00’de gerçekleştirilecek. Taşınmazlar Ayrık Nizam 4 kat müsadeli konut adası içerisinde kalmakta olup 2034,67 m2 yüzölçümlüdür. Diğer bir taşınmaz da Ayrık Nizam 3 kat müsadeli konut adası içerisinde kalmakta olup 800,59 m2 yüzölçümlüdür.

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