Boğaziçi'nde öyle, Çorum'da böyle! Böyle olur, solcuların ilkesizliği

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Solcuların çarpık zihniyeti, her olayda kendileriyle çelişmelerine ve her geçen gün daha da rezil bir duruma düşmelerine neden oluyor. Son olarak Türkiye gündemini meşgul eden iki tepki olayına farklı davranmaları, solcuların çelişkili ruh hallerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Boğaziçi’ndeki saygısız cevaba destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Naci İnci’yi Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atadı. Resmi olarak görevine başlayan Naci İnci, makamından ayrılarak aracına yöneldiği sırada karşılaştığı öğrencilere nezaketen “Nasılsınız?” diye sordu. Öğrencilerin verdiği cevap aynı nezaket seviyesinde olmadı. Boğaziçi Üniversitesi’nden yeni Gezi Parkı eylemi çıkarmaya çalışan provokatörler, Rektör İnci’ye çirkin sözlerle tepki gösterdi. Yaşanan saygısızlık büyük tepkiye neden oldu.

Ancak solcular, Boğaziçi’ndeki olayı destekleyerek Prof. Dr. İnci’ye yapılan saldırıyı destekledi.

Çorum’daki anneye linç!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Çorum’u ziyaret etti. “Halkın arasındayım” izlenimi uyandırmak için vatandaşlarla zoraki konuşmaya çalışan Kılıçdaroğlu, bir kadının tepkisini çekti. Kadın, Kılıçdaroğlu’nun çocuğuna dokunmasını istemedi.

Bir annenin, “Çocuğuma dokunma” şeklindeki makul tepkisi, solcuların hedefi haline geldi. Günlerdir çocuğunu düşünen bir anneyi linç eden solcular, ağza alınmayacak sözlerle hakaretler savurdu, kadını adeta hedef gösterdi.

Boğaziçi’nde öyle, Çorum’da böyle!

İki olay, solcuların ilkesizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Boğaziçi Üniversitesi’nde, hem de hocasının, “Nasılsınız?” şeklindeki nazik sorusuna verilen saygısız cevaplara itiraz etmeyenler, hatta alkışlayanlar, bir annenin, “Çocuğuma dokunma” demesi üzerinden linç kampanyası başlattı.