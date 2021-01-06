Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!

Gezi kalkışması benzeri bir tezgâhın kurulduğunu fark eden bazı Boğaziçi öğrencileri sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da eylemlere bizzat destek vermesinden sonra polise çirkin sloganlar atılmaya başlanan eylemle ilgili isyan eden öğrencilerden biri de Ömer Salim Arslan. Arslan, Twitter'daki mesajlarında Boğaziçili olmayanların olayı kışkırtma hedefiyle içeriye girerek polise saldırdığını belirterek "Boğaziçili görünmeye çalışan teröristler var" dedi.

İşte Arslan'ın mesajları:

"Bir grup terörist, eylemi trolledi ve polise saldırdı. Bunun üzerine polis araç giriş kapısını kelepçeledi ve saldırgan provokatörlere gaz kullandı. Ben polisimizin ne kadar alttan aldığını açıkça hissettim. Polisin kötü niyeti olsa basın açıklamasının başında müdahale ederlerdi. Halk TV, KRT ve Tele 1 hemen canlı yayına geçti. Canan Kaftancıoğlu da eylemde yer aldı. Basın açıklaması kısmında daha çok başka üniversite öğrencileri konuştu.

Bir WhatsApp grubunda ODTÜ'lü birinin kendilerinin ODTÜ'de yaptığı gibi camları kırmak şeklinde bir önerisi oldu. Boğaziçili öğrenciler terörist değil. Kendini Boğaziçili göstermeye çalışan teröristler var. Biz Boğaziçililer olarak vatansever ve polis severiz. Teröristlere, ahlaksızlara ve katillerden taraf olanlara karşı tabii ki polisimin yanındayım."

Sicilleri kabarık

Gözaltındaki şüphelilerden bazılarının, geçmiş yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet yürütmekteyken ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldığı, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal olaylarda yer aldığı belirlendi. Ayrıca zanlılardan bazılarının, terör örgütleri adına pankart asma, yazılama, korsan gösteri gibi illegal etkinliklerde yer aldıkları, yine şüphelilerden bazılarının "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yargılamaların sürdüğü tespit edildi.

20'si terörist, 2'si öğrenci

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ile protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine 13 ilçedeki 24 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 22 kişi gözaltına alındı. Firari durumdaki 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 6 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. İstanbul Valiliği, Boğaziçi tezgâhında polise karşı çirkin sloganlar atılmasına sosyal medyada '#Polisiminyanındayım' hashtag'iyle tepki gösteren vatandaşlara teşekkür etti.