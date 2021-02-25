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Aktüel Boğaziçi Üniversitesi'nden 'çevrimiçi eğitim' kararı
Aktüel

Boğaziçi Üniversitesi'nden 'çevrimiçi eğitim' kararı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 2020-2021 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrim içi yöntemlerle yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 01:04:00 -
Boğaziçi Üniversitesi'nden 'çevrimiçi eğitim' kararı

Boğaziçi Üniversitesinde 2020-2021 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi yöntemlerle yapılacak. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Üniversite Senato Toplantısında alınan karara göre 2020-2021 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi yöntemlerle devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Rektörlükten açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin Twitter hesabından 2020-2021 Bahar Dönemiyle ilgili yaptığı açıklamada, rektörlük ve yönetim organlarının, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri ve kamu otoritesinin salgın önlemlerini takip ederek, değerlendirmelerini yaptığı kaydedildi.

2020-2021 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi yöntemlerle devam edecektir

Üniversite yönetimi olarak tüm üniversite bileşenlerinin sağlığının en temel önceliklerden olduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu doğrultuda bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Üniversite Senato Toplantısında alınan karara göre 2020-2021 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi yöntemlerle devam edecektir. Kampüsün kullanımı, öğrenci yurtları ve uygulamalı derslerle ilgili diğer konular için daha önceki kararlar geçerlidir. Bu konular dahil, akademik uygulamalarla ilgili kararlarda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle ailelerine sağlıklı günler dileriz."

 

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