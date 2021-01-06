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Gündem Boğaziçi Üniversitesi protestoları yasaklandı mı?
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi protestoları yasaklandı mı?

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasının ardından Türkiye düşmanları aynen gezi ihanetinde olduğu gibi yine organize bir şekilde düğmeye bastı. Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olmasını bahane eden başta CHP, HDP olmak üzere PKK’lısı, DHKP-C’lisi ne kadar terörist ve bölücü gruplar da varsa Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara katıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan da son dakika Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin açıklama geldi. Peki Boğaziçi Üniversitesi protestoları yasaklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 07:59:00 - 2021-01-06 08:03:10
Boğaziçi Üniversitesi protestoları yasaklandı mı?

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasının ardından başlayan protestolar aynen gezi ihanetinde olduğu gibi yine Türkiye düşmanı grupların organize bir şekilde hareket etmelerine neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını bahane ederek sokakları hareketlendirme amacını güden bu provokatif eyleme İstanbul Valiliği dur dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklama şöyle: "Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir."

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