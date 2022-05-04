Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacak
Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosuna güçlendirmek adına yeni öğretim görevlisi alımları gerçekleştirecek.
Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde görev yapmak isteyen adaylara yönelik yeni ilan yayınlandı. Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosuna güçlendirmek için yeni öğretim görevlisi alımlar yapacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre üniversiteye 4 öğretim elemanı alımı gerçekleşecek. Adaylar ilana başvurularını 27 Nisan – 116 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapabilecek.
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