  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacak
Ekonomi

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacak

Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosuna güçlendirmek adına yeni öğretim görevlisi alımları gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 13:51:00 -
Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacak

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde görev yapmak isteyen adaylara yönelik yeni ilan yayınlandı. Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosuna güçlendirmek için yeni öğretim görevlisi alımlar yapacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre üniversiteye 4 öğretim elemanı alımı gerçekleşecek. Adaylar ilana başvurularını 27 Nisan – 116 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapabilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay