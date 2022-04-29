Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru için ‘’Akademik Görev için Müracaat Formu’’ http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 29.04.2022

Son Başvuru Tarihi : 18.05.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 25.05.2022

Sınav Giriş Tarihi : 30.05.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 03.06.2022

Başvuru Tipi : Şahsen / Posta

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr

* Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

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