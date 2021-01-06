Boğaziçi Rektörü zeytin dalı uzatmasına rağmen provokasyona devam ettiler!

3 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandıktan sonra CHP'nin kışkırtmasıyla tepkiyle karşılaşan Prof. Dr. Melih Bulu, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu.

Zeytin Dalı uzatmasına rağmen...

Karşılıklı sohbet sırasında Özdemir'in "Hocam bu iş nasıl olacak? Şu anda bahçeden yüksek bir ses geliyor kalabalık bir öğrenci grubundan. Sizi protesto ediyorlar" sözleri üzerine Bulu, "Evet. Onlara birazdan el sallayacağım" dedi.

Özdemir'in yayın sırasında el sallamasını rica etmesi üzerine Bulu, yayın sırasında bahçede kendisini protesto eden öğrencilere el salladı. Bahçedeki kalabalıktan o anlarda yuhalama sesleri yükseldi