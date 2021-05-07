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Gündem Boğaziçi provokatörlerinden bir skandal daha: Kürdistan halkının önderi...
Gündem

Boğaziçi provokatörlerinden bir skandal daha: Kürdistan halkının önderi...

Deniz Gezmiş'in ölüm yıldönümüne ilişkin bir mesaj paylaşan Boğaziçi provokatörleri, skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 03:07:00 -
Boğaziçi provokatörlerinden bir skandal daha: Kürdistan halkının önderi...

 Yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona soyunan Boğaziçililer, yine tepki çeken bir skandal imza attı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm yıldönümünü anan Boğaziçi provokatörleri, onları 'Kürdistan halkının önderleri' olarak tarif etti:

"Türkiye ve Kürdistan halklarının devrimci önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının ve ölümsüzlüklerinin 49. yıldönümü. Onlar kampüslerden; işçi eylemlerine, topraksız köylünün toprak işgallerine, İsrail siyonizmine karşı Filistin halkının militan direnişine, Kürt halkının özgürlük mücadelesine giden yolu açan üç yiğit devrimci önderdiler."

Boğaziçili provokatörler 24 Nisan'da da sözde Ermeni soykırımını savunarak tüm tepkileri üzerine çekmişlerdi:

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Yorumlar

fevzi

bunları kim ipe gönderdi Beiden ve yandaşları
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k.c

bunlar ile ayni havayi soluyoruz ....
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