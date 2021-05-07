Boğaziçi provokatörlerinden bir skandal daha: Kürdistan halkının önderi...

Yeniakit.com.tr

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona soyunan Boğaziçililer, yine tepki çeken bir skandal imza attı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm yıldönümünü anan Boğaziçi provokatörleri, onları 'Kürdistan halkının önderleri' olarak tarif etti:

"Türkiye ve Kürdistan halklarının devrimci önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının ve ölümsüzlüklerinin 49. yıldönümü. Onlar kampüslerden; işçi eylemlerine, topraksız köylünün toprak işgallerine, İsrail siyonizmine karşı Filistin halkının militan direnişine, Kürt halkının özgürlük mücadelesine giden yolu açan üç yiğit devrimci önderdiler."

Boğaziçili provokatörler 24 Nisan'da da sözde Ermeni soykırımını savunarak tüm tepkileri üzerine çekmişlerdi: