Boğaziçi provokatörleri Ahmet Şık'a destek verdi! Çirkin sözlerle Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar

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Boağaziçi'nin öğrenci görünümlü provokatörleri, "Bu devlet katil. Ve evet bu devleti yıkmamız gerekiyor." şeklindeki ihanet dolu sözleri sarfeden TİP'li Ahmet Şık'a destek verdi. Buna karşın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan provokatörler haddi aşan ifadeler kullandı.

'İlk günden beri yanımızda olan Ahmet Şık...'

Provokatörlerin hesabından yapılan paylaşımda, şu çirkin ifadeler kullanıldı: "Irkçı, dinci çetelerin önder saydığı bir aklın tehditlerine pabuç bırakmıyoruz! Direnişimizin ilk günlerinden bu yana yanımızda olan Ahmet Şık'ın yanındayız. Ahmet Şık'ı tehdit eden el ile Boğaziçi direnişçilerinin boğazını sıkan el aynı eldir!"

'Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil bir devlettir' demişti!

HDP listesinden TBMM'ye girip, TİP'e katılan İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Bu devlet katil. Ve evet bu devleti yıkmamız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Gerçekten odağına yurttaşı koyan, asgari hukuk ve demokrasi normlarını kendine rehber edinmiş, bu ülkede barışı tesis edecek doğru bir devleti kurmak için yıkmamız gerekiyor. Bu devleti yıkmadan doğru devleti kurmadan, ne hukukun üstünlüğünü egemen kılabiliriz, ne demokratik değerlerin burada köklü bir şekilde yer edinmesini sağlayabiliriz, ne de barışı tesis edebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil bir devlettir. Sen yeni cinayetler işlenmesini engellenmek istiyorsan da bunu yıkcaksın ve doğru devleti kuracaksın."

Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti 'katil' olsaydı, bugün bulunduğun yer TBMM değil, mezarlık olurdu

TBMM'deki Grup toplantısında Ahmet Şık'ın skandal ifadelerine değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şöyle konuşmuştu:

"TİP'li bir milletvekilinin 'Bu devlet katil. Bu devleti yıkmamız gerekiyor. Evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil bir devlettir' iftiraları karşısında ne yapacağız? Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp, doğruca adalete teslim etmeyecek miyiz? Böyle bir alçak TBMM'de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete 'katil' diyen bu soysuz, devletin her imkanından istifade ediyor. Hazinesinden maaşını alıyor. HDP'lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti 'katil' olsaydı, bugün bulunduğun yer TBMM değil, mezarlık olurdu."