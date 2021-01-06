Boğaziçi provokasyonu üniversite sınırını aştı! Kadıköy'e yürüdüler
Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden öğrenci görünümlü teröristler provokasyonlarını üniversite sınırlarının dışına çıkartarak Kadıköy'e yürüdü.
Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmasını bahane eden çevreler provokasyonlarını üniversite sınırı dışına çıkartarak Kadıköy'e yürüdü.
Provokatör grup, Beşiktaş'tan motorlara binerek saat 16.25'te Kadıköy'e ulaştı. Daha önceleri kendilerini bekleyen kitleyle buluştular.
'Katil polis' sloganları attılar
Saat 16.00’da Kadıköy Rıhtım’da gerçekleştirecek eyleme destek vermek isteyen başka gruplarda meydanda toplandı. Çok sayıda polis eylem öncesinde alana gelerek güvenlik tedbirleri aldı. Provokatör gurp, 'Katil polis' sloganları attı.
Öğrenci bile değiller!
Dün üniversite içinde taşkınlık çıkartan gruptan 17 kişi göz altına alınmıştı. Gaz altına alınanların 15'i öğrenci bile çıkmamıştı.