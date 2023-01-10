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Gündem Boğaziçi köprüsünün adı Atatürk imiş! İçki masasında mı bunu gördün gazinocular kralının oğlu?
Gündem

Boğaziçi köprüsünün adı Atatürk imiş! İçki masasında mı bunu gördün gazinocular kralının oğlu?

Arpasını Meral Akşener'in verdiği gazinocunun oğlu Mehmet Aslan'ın "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün adı, Atatürk Köprüsü idi" şeklindeki yalanı suratına çarpıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 12:48:00 -
Boğaziçi köprüsünün adı Atatürk imiş! İçki masasında mı bunu gördün gazinocular kralının oğlu?

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2-8 Ocak'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'de STK İlişkileri Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Aslan "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün adı, Atatürk Köprüsü idi" yalanını ortaya atmıştı.

Gazinocu parçasının oğlu Aslan'ın yalanı sonrası gerçeği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı.

Aklınca kamuoyunu kandırabileceğini zanneden Aslan'ın, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün adı, Atatürk Köprüsü idi" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de 29 Mayıs 2013'te, "İlk köprü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ismini taşıyor." iddiasında bulunduğu kaydedildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün, "Boğaziçi Köprüsü Proje Bilgileri" belgesinde, köprünün adının en başından beri "Boğaziçi" olduğunun açık şekilde görüldüğü aktarılan bültende, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, TRT'nin açılış ve inşa süreçlerindeki arşiv görüntülerinde, köprünün adı yine 'Boğaziçi' olarak geçmektedir. Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve Başbakan Naim Talu ile beraberindeki bakanlar, 30 Ekim 1973 saat 11.00'de köprünün açılış törenine katılmıştır. Töreni haber yapan basın yayın kuruluşlarının köprüyü, 'Boğaziçi Asma Köprüsü' olarak andığı tespit edilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde 2'si polis 34 vatandaşımız şehit edilmiştir. Boğaziçi Köprüsü'nün adı 25 Temmuz 2016'da, Bakanlar Kurulu kararıyla şehitlerimizin anısına, '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştirilmiştir."

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