Boğazdaki dev arazi Suudilerden Türk isme geçti! Çivi çaktırılmayan yerde şimdi davar mı otlatılacak?

Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren ve bölgenin en önemli gayrimenkul şirketleri arasında gösterilen Sumou Holding’in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin 57 dönümlük arazisi iş insanı Nihat Özçelik tarafından satın alındı.

SATIŞ TİCARET SİCİL GAZETESİ'NDE

Ayedh Bin Farhan Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin şirketi Kilyos İnvestment LTD üzerine kayıtlı dev arazinin satışı ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescillendi.

4 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan ticaret sicil gazetesinde arazinin el değiştirdiğinin bilgisi yer alıyor. Yeni yönetim kurulu ve yetkililer bölümünde Nihat Özçelik’in olduğu da görülüyor.



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50 İLA 65 MİLYON DOLAR ARASINDA

Satışın 50 ila 65 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor

Ticaret sicil gazetesinde satış rakamına yer verilmezken, gayrimenkul uzmanları çevredeki fiyatların arazi için dönümünün 1 ila 1.2 milyon arasında değiştiğini aktardı. Bu kapsamda 57 dönümlük arazinin satışının ise 50 ila 65 milyon dolar arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu yatırımın ardından Nihat Özçelik’in arazide ne yapacağı merak konusu oldu.

"ÇİVİ ÇAKTIRILMAYAN YERDE ŞİMDİ DAVAR MI OTLATILACAK?"

Satış sonrası "Sahibi Suudi olunca çivi çaktırmamışlardı. Şimdi sahibi Türk olunca, davar mı otlatacak?" şeklinde yorumlar yapılırken Nihat Özçelik'le ilgili haberler dikkat çekti.

2023 yılında yapılan haberlerde Özçelik'le ilgili şu ifadeler yer almakta:

Borsanın en karanlık ismi olduğu söylenen Nihat Özçelik, “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek”, “şantaj, tehdit ve manipülasyon” suçlamalarından 8 adamıyla birlikte gözaltına alındı. SPK, emniyet, yargı bağlantılarıyla rakiplerini sindirdiği iddia edilen, ortadan kaldırmak için gözaltına aldırıp, dava açtırdığı öne sürülen Özçelik ile ilgili soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor.