Boğaz’da kaza günü: 3’ü kuru yük gemisi 4 gemi çarpıştı!
İstanbul Boğazında dün sabah saatlerinden 2 ayrı kaza gemi kazası yaşandı.
İlk kaza Kocaeli’den Karadeniz Ereğli’ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik’ten Rusya’ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde gemisinin çarpışmasıyla yaşandı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi. Gemiler, Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.
Su almaya başlayan gemi korkuttu
Bunun ardından İstanbul Boğazı'nda ikinci bir kaza daha meydana geldi. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başlaması korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. VOLZHSKIY-40 isimli gemi Ahırkapı Demir Sahası'na demirletilirken, balıkçı teknesinin ise ön tarafında hasar oluştuğu görüldü.