İsveç'te planlı bir operasyon sonucu bakın ne oldu: Tek bir ciddi kaza bile yaşanmadı...
İsveç'te bir sabah alınan karar sonrası ortaya çıkan sonuç şaşırttı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsveç'te bir sabah alınan karar sonrası ortaya çıkan sonuç şaşırttı.
İsveç'te bir sabah gerçekleştirilen planlı operasyonla ülke genelinde trafiğin akış yönü soldan sağa alındı. Tüm yolların 10 dakikalığına kapatılmasıyla sürücüler araçlarını sağ şeride geçirdi ve aylar süren hazırlıkların ardından yeni trafik düzeni sorunsuz biçimde başladı.
Komşu ülkelerle yapılan sınır geçişlerinde yaşanan trafik karışıklıklarını gidermek amacıyla harekete geçen İsveç hükümeti, sol şeritten işleyen trafik akışını sağ şeride alma kararı aldı.
Pazar sabahı saat 04.50'de ülke genelindeki trafik akışı 10 dakikalığına tamamen durduruldu ve yollar trafiğe kapatıldı.
Bu 10 dakikalık zaman diliminde yollardaki sürücüler araçlarını sol şeritten sağ şeride geçirdi.
Sürenin dolmasıyla birlikte saat 05.00'te yeni trafik düzeni resmen yürürlüğe girdi ve tüm araçlar yolun sağından akmaya başladı.
Geçişin aksamadan tamamlanması için vatandaşlara yönelik aylar öncesinden yoğun bilgilendirme kampanyaları yürütüldü.
Yapılan planlama ve farkındalık çalışmaları sayesinde saat 05.00'te yeni düzen başladığında ülke çapında tek bir ciddi kaza dahi yaşanmadı.
Sürücülerin yeni düzene alışması için yalnızca şerit değiştirmekle kalınmadı; kavşaklardan otobüs duraklarına, yaya geçitlerinden trafik ışıklarına kadar pek çok nokta yeniden düzenlendi.
Sabahın erken saatlerinde atılan bu disiplinli adım, ilerleyen saatlerde trafiğin yoğunlaşmasıyla birlikte ülke genelinde yeni sistemin kalıcı olarak yerleşmesini sağladı.
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