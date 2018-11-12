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Boğaz İçin zencefilli pastil tarifi

Kış mevsiminde soğuk algınlığı nedeniyle öksürük boğaz ağrısı gibi ağrılar kişiyi rahatsız eder. İşte evde yapılabilecek doğal zencefilli pastil tarifi…

12 Kasım 2018 Pazartesi 22:07
Boğaz İçin zencefilli pastil tarifi

Boğaz pastillerini, rahatlamak, öksürüğü ve boğaz ağrısını geçirmek için hazır olarak alabilirsiniz. Ancak, bu pastiller genellikle katkı maddeleri, yapay renklendiriciler ve koruyucular içerir. Bunun yerine evde doğal ve etkili boğaz pastilini kendiniz yapabilirsiniz.

Evde pastil yapmak biraz zaman alabilir, ancak hazır pastiller kullanmak yerine içeriğinde ne olduğunu bildiğiniz doğal pastiller kullanmak için buna değer.

MALZEMELER

Zencefil kökü
1 bardak su
1 bardak bal
1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi
Pudra şekeri

PASTİLİ NASIL HAZIRLAYACAKSINIZ?

Bir parça (5-7 cm kadar) zencefili soyun ve havanda ezin.

Zencefil, yüzyıllarca boğaz ağrısı için etkili bir ilaç olarak farklı kültürlerde kullanılmıştır. Boğazda iltihabı önler, böylece rahatlama sağlar. Boğaz ağrısının temel nedeni olan bakterilere karşı etkilidir.

Bir küçük tencereye suyu koyun ve ezilmiş zencefili ekleyerek kaynatın. Su kaynama noktasına geldikten sonra ateşi kısın ve 5 dakika daha kaynamaya bırakın. Suyu bir süzgeçten geçirin, zencefil parçalarını atın ve suyu tekrar tencereye koyun. Üzerine bal ekleyin. Bal, boğaz ağrısı ve öksürük için en etkili doğal ilaçlardan biridir. Zencefil suyu ve bala, limon kabuğu rendesini de ekleyerek yaklaşık 3 saat boyunca sık sık karıştırarak kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Sonra karışımı soğumaya bırakın. Karışım soğuduğunda kalın bir kıvama gelecektir. Limon kabuğu, vücuda rahatlama sağlamak için faydalı olan doğal yağlar içerir. Limon kabuğu içindeki besin konsantrasyonu meyvenin kendisinden daha fazladır.

Bir tepsiye yağlı kağıt yerleştirin ve üzerine de bolca pudra şekeri serpin. Pudra şekerinde parmaklarınızla küçük, benzer yuvarlak delikler oluşturun. Deliklerin her birine kaşıkla hazırladığınız karışımdan dökün. Ardından tekrar pastillerin üzerine pudra şekeri serpiştirin. Bu, pastillerin şekil almasına yardımcı olacaktır. Pastilleri buzdolabına koyun ve bir gece bekletin. Ertesi sabah, pastilleri tepsiden alın ve bir cam bir kapta saklayın.

 

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 22:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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