Boğaz ağrısını 4 saatte geçiren basit ve etkili yöntem! Zımba gibi yapan yöntemi İbrahim Saraçoğlu verdi!

Boğaz ağrısı, özellikle kış aylarında en sık görülen sağlık rahatsızlıklarından biridir ama yaz aylarında da görülmekte. Tipik olarak soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısı gibi enfeksiyonlardan kaynaklanır ve oldukça ağrılı olma eğilimindeyken, genellikle bir hafta içinde kaybolurlar. Bir boğaz ağrısı, viral veya bakteriyel enfeksiyonlara karşı vücudun bağışıklık cevabının bir parçası olarak meydana gelir.

Doğal bağışıklık tepkisi, boğazdaki mukoza zarının iltihaplanmasına ve şişmesine neden olur. Bununla birlikte, bilimsel kanıtlarla desteklenen birkaç doğal çözüm, rahatlama sağlayabilir.

Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer?

Devam eden soğuk algınlığı ve griple seyreden boğaz ağrısı, boğaz iltihaplanması ve tonsilitte kullanabileceğiniz doğal gargara için

Malzemeler:

250 gram pancar

1 çorba kaşığı organik elma sirkesi

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pancarları temizleyin. 250 gram pancara 1 çorba kaşığı elma sirke ekleyin. 15 dakika bekletin ve bir süzgeç ile süzün… Pancar suyu ile her saate bir gargara yapabilirsiniz.

İşte Boğaz ağrısına iyi gelen diğer doğal karışımlar

1 Yemek kaşığı kuru kekik ile bir bardak sıcak suyu karıştırıp suyu süzüp için.

2 Yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak ılık suyla karıştırıp içebilirsiniz.

2 Yemek kaşığı bal ile 1 yemek kaşığı limon suyunu karıştırıp sıcak suya koyup çay gibi için.

Bu karışımlar sayesinden boğaz ağrılarınızı geçirebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de doğal olan bu şurupları gönül rahatlığıyla evinizde hazırlayabilirsiniz. Ciddi manada enfeksiyon probleminiz yok ise bu doğal karışımların faydası olacaktır. Eğer boğaz ağrısı ciddi bir boyuta geldiyse hemen bir hekime başvurmanız gerekmektedir.

Boğaz ağrısı ve boğaz kaşıntısı için Bal ve Limon :

Bakterileri temizleyen bal ve yüksek C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiren limon karışımı, özellikle üst solunum yollarını etkileyen hastalıkların neden olduğu öksürüğe karşı etkili bir çözümdür. Öksürük nedeniyle uykusuzluk çekiyorsanız, 1 bardak ılık suya, 1 yemek kaşığı bal ve 3 yemek kaşığı limon suyu karıştırıp içebilirsiniz.

Bal:

Doğal bir anti bakteriyel olan bal, boğaz tahrişine neden olan bakterilerden kurtulma sürecini hızlandırır. Ayrıca su tutucu özelliği ile boğaz kuruluğunu alarak boğazı yumuşatır ve kuru öksürüğü keser. B6, niasin, riboflavin, kalsiyum, demir, magnezyum ve fosfor açısından zengin olduğu için vücudun hastalıkla mücadelede ihtiyaç duyduğu desteği sağlar. Antioksidan etkisiyle, vücutta bulunan serbest radikallere karşı savaşır.

Limon:

Limon ise yüksek miktarda C vitamini içerir. Güçlü bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini, aynı zamanda vücudun enfeksiyonla savaşında yardımcı bir kuvvettir. Bal gibi anti bakteriyel olan limon suyu yine bal gibi antioksidan etkisiyle hastalığın sistemden atılma sürecini hızlandırır.

Boğaz ağrısı ve boğaz kaşıntısı için Bal ve Limon karışımı nasıl yapılır?

Limonun uç tarafını kesin ve içini boşaltın (kenarlarında limon kalsın). Daha sonra içine doğal balı ve biraz zencefil kökü ekleyin sonrada üzerini kapatın . Dolapta 1-2 ay bekletin… karışım jelatinimsi hale geldiğinde sıcak kaynamış su ile inceltin ve karışım içmeye hazır…

Yetişkinlerde günde 2-3 çorba kaşığı, çocuklarda ise 2 çay kaşığı tüketebilirsiniz.

Öksürüğe Karşı Bal ve Limon Reçeteleri Bal, Limon ve Sarımsak:

Bu üçüyle hazırlanan karışım, kulağa pek iştah açıcı gibi gelmeyebilir ancak ağır soğuk algınlığı tedavisinde oldukça etkili bir karışımdır. Dolu göğsü rahatlatmak için en etkili yöntemlerden biri olan karışım için 1 adet limonun suyunu, 2-3 diş ezilmiş sarımsak ve 1 yemek kaşığı balla karıştırın. Karışım çok yoğun olursa bir miktar daha limon suyu ekleyebilirsiniz. Öksürüğünüz arttıkça bu karışımdan 1-2 tatlı kaşığı, şurup gibi içebilirsiniz. Buzdolabında tazeliğini 4-5 gün korur.

Zencefil, Bal ve Limon Suyu:

Taze zencefilden 4-5 ince dilim keserek 1 bardaklık kaynamış suya atıp 10-15 dakika bekletin. Çay demlendikten sonra 2 tatlı kaşığı bal ve 1 limonun suyunu ekleyerek karıştırın. Bu çay öksürüğü çok kısa sürede keser ve boğazınızı rahatlatır.

BOĞAZ AĞRISI İÇİN GÜNLERCE YATMANIZA GEREK YOKMUŞ!

Mavikadin-com sitesinde yer alan bir içerikte; İbrahim Saraçoğlu'nun uyguladığı doğal yöntemle iki dakikada ayağa kalkmanın formülünü paylaştı.

İşte uygulamanız gereken İbrahim Saraçoğlu yöntemi:

Malzemeler

1 su bardağı su (200 ml)

1 tatlı kaşığı adaçayı (aktardan satın alabilirsiniz)

Hazırlanışı

Cezvenin içerisine 1 su bardağı su koyulur ve kaynatılır. Kaynayan suyun altı kapatılarak içerisine 1 tatlı kaşığı adaçayı atılır. Cezvenin kapağı örtülür ve yaklaşık 7-8 dakika demlenmesi beklenir. Demlenen adaçayı süzgeç yardımıyla fincana süzülür, 1 ay boyunca her gün 1 çay bardağı adaçayı tüketilir. Bununla birlikte 1 ay boyunca her gün 2-3 kez soğumuş ada çayı ile gargara yapılmalıdır.

Zencefil Çayı

Malzemeler

1 su bardağı su (200ml)

5-6 damla limon suyu

1 çay kaşığı toz zencefil

1 ince dilim limon

1 tatlı kaşığı bal

1 küçük parça kabuklu tarçın

Hazırlanışı

Demliğin içerisine 1 su bardağı su koyulur ve kaynatılır. Kaynayan suyu altı kapatılır ve demliğin içerisine; zencefil, ince dilim limon ve kabuk tarçın eklenir. Demliğin kapağı kapatılarak yaklaşık 6-7 dakika demlenmesi sağlanır. Zencefil çayı demlendikten sonra süzgeç yardımıyla fincanın içerisine süzülür. Fincanın içerisine 1 tatlı kaşığı kadar bal ve 5-6 damla limon (isteğe göre) katılır, sıcak bir şekilde tüketilir. Zencefil çayı boğaz ağrılarına birebir çözümdür, birkaç gün zencefil çayı tüketerek boğaz ağrısını dindirebilirsiniz.

EVDE KURU ÖKSÜRÜK ANINDA KESİLECEK

Evde 2 dakika içerisinde kuru öksürüğün kesilmesi için bir formül var. Bu yöntem anneannelerimizden, babaannelerimizden günümüze kadar gelen bir taktik. Uyguladığınız andan itibaren etkisini göreceksiniz.

Boğaz ağrısının giderilmesinde etkili olan bir diğer yöntem ise elma sirkesi gargarasıdır. Elma sirkesi antibakteriyel özelliği sayesinde boğazdaki enfeksiyonu götürür ve boğaz ağrısını dindirir. Bunun için 1 çay bardağı suyun içerisine 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi dökülür. Çay kaşığı yardımıyla elma sirkesinin suya karışması sağlanır. Elde edilen sirkeli su ile her gün 2-3 kez gargara yapılabilir.

Elma sirkesi ile yapabileceğiniz bir diğer doğal çözüm de şu şekildedir; 1 su bardağı ılık suyun içerisine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve yarım yemek kaşığı da bal eklenerek karıştırılır. Elde edilen karışım gün içerisinde 1-2 kez içilir.