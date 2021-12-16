Boğaz ağrısına 2 dakikada çözüm

Boğazda yanma hissiyle birlikte yemek yemeyi zorlaştıran bu durum genellikle soğuk algınlığı, grip, kronik öksürük, boğaz enfeksiyonu, reflü ve bademcik iltihabından kaynaklanır.

Boğaz ağrısına iyi gelen evde doğal yöntemler

Hatmi bitkisi, Ortaçağ'dan bu yana boğaz ağrısı ve diğer hastalıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Yuttuğunuzda boğazı kaplayıp yağlandıran jelatin benzeri bir madde içerir.

Malzemeler

Soğuk su

30 gram kuru hatmi kökü

Hazırlanışı

Soğuk su ile 1 litrelik kavanozu doldurun. -Hatmi kökünü tülbentin içine koyun ve bir demet halinde bağlayın. -Paketi suya daldırın. Kavanozun ağzını kapatın. Gece boyunca veya en az sekiz saat bekletin. -İstenen miktarı bir cama boşaltın. Arzu ederseniz, tatlandırıcı ekleyin. Bu hazır olduğunda, belirtilerinizi azaltmaya yardımcı olmak için gün boyunca yudumlayabilirsiniz.

Diğer yöntemler ise;

Boğaz ağrısından kurtulmak için tuzlu su ile gargara yapmak iyi bilinen doğal bir çaredir. Tuz suyu boğaz dokusundan çekerek şişmeyi azaltır. 1 fincan ılık suyun içine 1 çay kaşığı tuz atın ve erimesi için karıştırın. Her saat başı 30 saniye gargara yapın. Saat başı tuzlu su ile gargara yapmak şişliği azaltır ve ağrıyı hafifletir.

Limon suyu soğuk veya grip sırasında oluşan boğaz ağrısını da azaltabilen ferahlatıcı bir içecektir. Limon C vitamini ve antioksidanlar içerir. Limon suyunu ılık su ve biraz da bal veya tuzlu su ile birleştirmek faydalarını en üst düzeye çıkarmanın en iyi yoludur.

Yapılan çalışmalar, boğaz ağrısının hafifletilmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ekinezya, geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılan başka bir bitkidir. Bakterilerle savaştığı ve inflamasyonu azalttığı gözlenmiştir.

Adaçayı-ekinezya boğaz spreyinizi yapmak için tarifi:

Malzemeler

1 çay kaşığı adaçayı

1 tatlı kaşığı toprak ekinezisi

1/2 su bardağı su

Hazırlanışı

Suyu kaynatın. -Adaçayı ve ekinezyayı küçük bir kavanoz içine yerleştirin ve sonra kaynar su ile doldurun. -30 dakika bekletin. -Karışımı süzgeçten geçirin ve sonra 1/2 kap likör ile birleştirin (herhangi bir nedenle alkol kullanmak istemezseniz bu kısmı atlayın). Küçük sprey şişesine yerleştirin ve her iki saatte bir veya gerektiğinde boğazınıza püskürtün. Bu spreyin, boğaz ağrısı rahatsızlığını antiseptik ilaç spreyi kadar etkili bir şekilde hafiflettiği gözlenmiştir.

Hamilelikte boğaz ağrısı nasıl geçer?

Ilık tuzlu su ile gargara yapın.

Boğaz ağrısını arttırabilecek soğuk içeceklerden kaçının ve Bunun yerine, papatya veya tarçınlı limon çayı gibi kafeinsiz bitkisel çayları deneyin.

Bolca dinlenin.

Limon ile gargara yapın veya için.

Sirke ile gargara yapın ve içmeyin.

Çocukların boğaz ağrılarına ne iyi gelir?

Çocukların boğaz ağrılarını hafifletmek için bir bardak ılık suyun içerisine 1 tatlığı kaşığı balın ve 2 tatlı kaşığı limon suyunun karıştırılıp verilmesi de yardımcı olacaktır. Tuzlu su ile yapılan gargara da boğazın temizlenmesini ve rahatlamasını sağlayacaktır.

Boğaz ağrısına iyi gelen çaylar