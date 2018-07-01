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Boğaz ağrısı için incir ve balı deneyin

İncir tam bir şifa kaynağı. Yanına gelecek besinlerle formüle edilmiş bazı karışımlarla hastalıklarınıza şifa bulabilirsiniz.

01 Temmuz 2018 Pazar 00:02
Boğaz ağrısı için incir ve balı deneyin

KABIZLIK İÇİN İNCİR-SÜT

Kaynayan sütün içerisine 3 veya 4 tane incir atın. Daha sonra incirlerle beraber 5 dk kaynamasını sağlayın. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra incirli süt karışımını robottan geçirin.İncirler sütün içerisinde püre haline geldiğinde karışımı içebilirsiniz. En az yarım saatin sonunda kabızlık sorununa veda edeceksiniz.

ÖKSÜRÜK İÇİN BUNLARI YAPIN

İncir, göğsü yumuşattığı için bronşit ve öksürük gibi sağlık problemlerinde balgam söktürerek rahatlatır.İki su bardağı çiğ sütün içine iki tane kuru inciri doğrayıp sütü kaynatın.Yirmi dakika kadar bekletip süzün ve günde 2 defa bu sütten sıcak olarak için.

BOĞAZ AĞRISI İÇİN İNCİR-BAL

1-2 adet kurutuşmuş inciri 2 çay kaşığı balla birlikte sıcak suda karıştırıp çay gibi içebilirsiniz. Birkaç kullanımdan sonra boğaz ağrınız ilaçsız bir şekilde iyileşecektir.

KURU İNCİR MEYVESİ SÜT YERİNE GEÇİYOR

Herhangi bir sebebten süt tüketemiyorsanız bu durumu dert etmenize gerek yok. Kuru incir meyvesi de sütün yerine geçiyor.İncirin içerisinde yer alan kalsiyum ve fosforla kemik ve dişlerin oluşumu ile sağlıklarını garantiler.Bu nedenle süt içmeyen kişilere günde 3 adet kuru incir yemeleri tavsiye edilir.

 

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 00:02
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