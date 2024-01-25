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Yaşam Boğa besiciye böyle saldırdı
Yaşam

Boğa besiciye böyle saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-01-25 12:36:00 -

Kırşehir'de kızgın boğa, besiciye saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Kırşehir'de kızgın boğanın saldırdığı besici, olaydan yara almadan kurtuldu. Besicinin zor anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Boztepe ilçesine bağlı Hatunoğlu köyünde meydana geldi. Hayvanları bir ahırdan diğerine alan besici Mustafa Karaman, bir anda boğanın saldırısına uğradı. Diğer boğaların da çevreyi kapattığı saldırıdan Karaman yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Mustafa Karaman, "Dana seçiyordum. Seçtikten sonra üzerime geldi. Birkaç kez vurdum gitti, sonra yeniden geldi. Boğa çıkmama fırsat vermedi. Sağlık durumum gayet iyi" dedi.

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