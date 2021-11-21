BOEÜ akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Başvurular 03.12.2021 tarihine kadar devam edecek ve ön değerlendirme sonuçları 14.12.2021 tarihinde sonuçlanacak. Giriş sınavı 21.12.2021 olup sonuçlar 24.12.2021 tarihinde açıklanacak.

Başvuru Adresi: Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır. Sonuçların ilan edileceği internet adresi : https://www.bandirma.edu.tr

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