BOEÜ akademik kadro alıyor
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.
Başvurular 03.12.2021 tarihine kadar devam edecek ve ön değerlendirme sonuçları 14.12.2021 tarihinde sonuçlanacak. Giriş sınavı 21.12.2021 olup sonuçlar 24.12.2021 tarihinde açıklanacak.
Başvuru Adresi: Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır. Sonuçların ilan edileceği internet adresi : https://www.bandirma.edu.tr
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