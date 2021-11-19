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Ekonomi BOEÜ akademik kadro alacak
Ekonomi

BOEÜ akademik kadro alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 13:55:00 -
BOEÜ akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

1) BAŞVURU BELGELERİ

1.1.) DOÇENT

Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;

1)*Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

2)*Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

3)*Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık mezuniyet belgesinin onaylı örneği

4)*Doçentlik Belgesinin onaylı örneği

5)*Özgeçmiş

6)*Yayın listesi

7)*Bilimsel çalışma ve yayınlar

8)*Yabancı Dil Belgesi

9)*Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli

kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Akademik Şube Müdürlüğüne aşağıdaki belgeleri de ekleyerek şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Ortak Belgeler:

10) Fotoğraf (2 adet)

11) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,

12) Adli Sicil Kaydı

13) Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

1.2.) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirten dilekçelerine ekleyecekleri;

1)*Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

2)*Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin onaylı örneği

3)*Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık mezuniyet belgesinin onaylı örneği

4)*Özgeçmiş

5)*Yayın listesi

6)*Bilimsel çalışma ve yayınlar

7)*Yabancı Dil Belgesi

8)*Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli

kapsayan dosyalarını 6 takım halinde ilgili Birime (Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne) aşağıdaki belgeleri de ekleyerek şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Ortak Belgeler:

9) Fotoğraf (2 adet)

10) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi

11) Adli Sicil Kaydı

12) Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

2) İlgili Yönetim Kurulları adaylardan deneme dersi yapmalarını isteyebilir.

3) Personel Daire Başkanlığı http://pdb.bandirma.edu.tr internet sayfasında yayımlanan başvuru formu ile başvuru yapılması gerekmektedir.

4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır.

6)  Son  başvuru  tarihi  ilanın  yayınlandığı  tarihten  itibaren  15  gündür.  Postaya  verilen  başvuruların  süresi  içinde  ilgili  birime  ulaşması  adayların sorumluluğunda olup postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

NOT:  Onaylı  istenen  belgelerini,  yayın  listelerini  ve  ortak  belgeleri  yazılı  olarak  teslim  etmek  kaydıyla;  adaylar  isterlerse  *  işaretli  belgelerini istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (USB Bellek / Flash Bellek) verebilirler.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

Ortak Belgeler ve hizmet cetvelinde e-Devlet üzerinden alınanlar kabul edilmektedir.

Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenebilecektir.

Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Başvurular 03.12.2021 tarihine kadar kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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