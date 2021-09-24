Boeing'ten 'SİHA' kararı! "Harika bir haber" diyerek duyurdu

Avustralya, geçen hafta ABD ve İngiltere ile önemli bir askeri anlaşmaya imza atmıştı.

Euro News'in haberine göre mürettebatlı uçaklarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmış 'Loyal Wingman pilotsuz savaş uçağı'nın ilk uçuş testi geçen mart ayında Avustralya'da yapılmıştı.

Yeni uçağın geliştirilmesinin planlandığı gibi ilerlediğini söyleyen Boeing Avustralya CEO'su Scott Carpendale, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ortaklaşa bu uçaklardan altı tanesini ülkede geliştirildiğini ifade etti.

Boeing'in Kuzey Amerika dışındaki ilk tesisi olacak

Avustralya'nın Queensland Eyaleti Başbakanı Annastacia Palaszczuk, bu gelişmenin "harika bir haber" olduğunu ve Boeing'in Kuzey Amerika dışında ilk kez böyle bir tesis kurduğunu söyledi.

Avustralya hükümeti, Boeing'in diğer küresel müşteriler için de özelleştirilebilir olduğunu açıkladığı ürünün geliştirilmesi için 31 milyon dolar yatırım yapmıştı.