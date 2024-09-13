Boeing’in başı dertten kurtulmuyor! Ortalık savaş alanına döndü: 33 bin işçi greve başladı!

Boeing işçilerini temsil eden International Association of Machinists District 751, geçen pazar akşamı işverenle uzlaşma sağlandığını açıklamıştı. Anlaşmaya göre Boeing işçileri yüzde 25 ücret zammı alacak ve fabrikalarda iş güvenliğiyle ilgili sorunlar çözülecekti. Ayrıca, önümüzdeki 4 yıl içinde yeni bir ticari jet modelinin geliştirilmesi durumunda üretim Washington eyaletindeki tesislerde yapılacaktı. Sendika, üretimin Güney Carolina’daki tesislere kayma olasılığını engellemek istiyordu.

İşçiler adına pazarlığı yürüten ekip kendi içindeki oylamada anlaşmayı yüzde 51’e 49 oyla onayladı. Ancak, ekipteki muhalif üyelerin çoğu hafta sonu tatili nedeniyle oylamaya katılamamıştı. Sendika üyesi işçiler ise yüzde 95 çoğunlukla anlaşmayı reddedip greve onay verdiler. Bir önceki iş sözleşmenin bitiş tarihi olan perşembe akşamı 33 bin işçinin katıldığı grev başladı.

2014 yılında yapılan sözleşmede yıllık ücret artışları yüzde 4 ile sınırlandırılan ve emeklilik tazminatlarının bir bölümün kaybeden Boeing işçileri, sendikaya olan güvensizliklerini göstermiş oldu. 1948’den bu yana sekizinci kez greve çıkan işçilerin Boeing yönetimine yönelik güvenleri de tarihin en düşük seviyesinde.