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Aktüel

Bodrum’da zincirlemeli trafik kazası; 3 yaralandı

Bodrum’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:06:12 -
Bodrum’da zincirlemeli trafik kazası; 3 yaralandı

Bodrum’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Hasan Reşat Öncü Caddesi üzerinde yaşandı. Lise Kavşağı’ndan ilçe merkezine seyreden 4 araç, bir anlık dikkatsizlik sonucu birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kaza sonrası, yolda trafik akışı tamamen durdu. Kazada 3 kişi de hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası çok sayıda polis ekibi ile ambulanslar kaza mahalline geldi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası araçlar çekicilere alınarak yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.


Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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