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Bodrum'da turistleri şoke eden olay!

Bodrum’da nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi su kaplumbağası deniz ortasında ölü bulundu. Denizden çıkarılan dev kaplumbağa gören turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi

14 Ağustos 2018 Salı 08:53
Bodrum'da turistleri şoke eden olay!

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER)’i arayan vatandaşlar Ortakent koyu açıklarında hareketsiz halde duran bir kaplumbağa gördüklerini ihbar etti. İhbarı değerlendiren DEKAMER yetkilileri konuyu Bodrum Akut ekibine bildirdi. Botla denize açılarak Caretta caretta’yı kurtarmaya giden 4 kişilik ekip gördükleri manzara karşısında şok oldu. Denize giren ekip kaplumbağanın öldüğünü anladı. Ağla denizden alınan yaklaşık 60 cm boyunda 50 kilo ağırlığındaki kaplumbağa Ortakent koyuna getirildi. Turistlerin ve vatandaşların şaşkın bakışları arasından araca yüklenen kaplumbağa Akut hareket merkezine getirilerek Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezin yetkililerine teslim edildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 08:53
  1. Deniz Kaplumbağaları Araştırma
  2. Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi
  3. Bodrum
  4. turist

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