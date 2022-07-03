Bodrum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
İngiltere uyruklu Jake Robert Mclean (33) idaresindeki 34 EEY 035 plakalı otomobil, Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada Mclean'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Araçta bulunan ve ağır yaralanan İngiliz Y.O. (28) sağlık ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün cenazesi ise hastane morguna götürüldü.