Bodrum'da sağanak kabusu yollar kapandı dükkanları su bastı!

Muğla’nın turizm gözbebeği Bodrum, aniden bastıran şiddetli sağanak yağışa teslim oldu. Kısa sürede cadde ve sokakların adeta nehre dönüştüğü ilçede, hayat durma noktasına gelirken çok sayıda iş yeri sular altında kaldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Bodrum-Çamlık ile Pınarlıbelen-Etrim yolu trafiğe kapandı.

 

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, derelerin debisi yükseldi. İçmeler tersaneler bölgesinde birçok iş yerini su bastı. Kızılağaç Mahallesi'nde caddeler suyla doldu. Bodrum- Çamlık yolu ile Pınarlıbelen- Etrim yolu trafiğe kapandı. Pınarlıbelen, Etrim, Çamlık mahallerinde tarım arazilerini su bastı. Yağışın etkili olduğu yarımada genelinde zaman zaman dolu da etkili oldu. Öte yandan Çamlık Mahallesi'nde suda mahsur kalan bir otomobil, traktörle kurtarıldı.

 

Bölgede sağanak aralıklarla etkili oluyor. (DHA)

