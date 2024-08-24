  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bodrum'da polis kasksız gezen küçük çocuğa ceza kesti! İşte o güldüren dialog!
Yerel

Bodrum'da polis kasksız gezen küçük çocuğa ceza kesti! İşte o güldüren dialog!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 13:33:30 - 2024-08-24 13:33:29

Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren çocuğun sevimli diyaloğu gülümsetti.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisi Gökhan Genç, Cevat Şakir Caddesi’nde kaldırımda bisiklet süren çocuğa bir hafta çizgi film izlememe, kask takmadığı için de yatağını toplama cezası vermesi izleyenleri güldürdü. Polis memuru Gökhan Genç, Aslan isimli çocuğa "Burası yayalar için sen şimdi burada motor sürüyorsun. Kaskın nerede senin? O zaman sana ceza yazacağım, gel bakalım buraya" dedi. Mahcup bir şekilde polis memurunun yanına giden çocuk kaskının da olmadığını söyledi.

Polisten çizgi film cezası

Çocuğa kas takmadığı ve kaldırımda seyrettiği için ceza yazan polis, "Kaldırımda bisiklet sürdüğün için bir hafta çizgi film yok. Kaskı takmadığın için de bir hafta yatağını toplayacaksın. Bir hafta boyunca kontrol edeceğim. Bunları yapmazsan motorunu bağlarım" dedi.

Minik Aslan, polisin cezayı yazdığı kağıdı imzalayarak alıp gitti. Sosyal medyada paylaşılan polis ve çocuğun diyaloğu çok sayıda paylaşım, yorum ve beğeni aldı.

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! O trafik cezası iptal edildi! Paralar sürücülere iade edilecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! O trafik cezası iptal edildi! Paralar sürücülere iade edilecek

Gündem

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! O trafik cezası iptal edildi! Paralar sürücülere iade edilecek
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Okul servislerine ceza yağdı
Okul servislerine ceza yağdı

Yerel

Okul servislerine ceza yağdı

Böylesi hiç yaşanmadı: Maaşına haciz koyuldu! Tokat'ta trafik cezası iptal edildi
Böylesi hiç yaşanmadı: Maaşına haciz koyuldu! Tokat'ta trafik cezası iptal edildi

Aktüel

Böylesi hiç yaşanmadı: Maaşına haciz koyuldu! Tokat'ta trafik cezası iptal edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23