  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına müdahalede bulunuluyor

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:40:35 -
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde site ile villaların yakınındaki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit eden yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı