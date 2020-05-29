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Yerel

Bodrum'da köpekbalığı öldürüldü

Bodrum'da açık sulara ulaşmaya çalışan bir köpekbalığı tekneciler tarafından öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:58:00 -
Bodrum'da köpekbalığı öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekneciler, açık sulara ulaşmaya çalışan bir köpekbalığını öldürdü.

Yaşananları saniye saniye gören kişi o anları şöyle anlattı:

"Kıyıya yakın bir yerde balığı fark ettik. Daha sonra bölgedeki balıkçı olduğunu tahmin ettiğim bir kişi de fark etti. Mızrakla geldiler. Mızrağı hayvana saplamaya çalıştılar. Birkaç defa denediler, yaraladılar. En son mızrağı tam sapladılar ve hayvan kaçamadı. Teknede ailem de vardı, onlar daha fazla bakmaya dayanamadı ve ayrılmak zorunda kaldık. Biz tam ayrılırken hayvanı karaya çıkardıklarını gördüm."

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