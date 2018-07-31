Bodrum'da kan donduran vahşet! Kürekle vura vura öldürdü
Bodrum'da yılan avlamak için tarlaya inen şahin, bir adamın kürekli saldırısına uğradı. Dehşet görüntüsü, tüyleri diken diken etti.31 Temmuz 2018 Salı 10:17
Edinilen bilgilere göre, Kızılağaç Mahallesi’nde beslenmek için yılan avlayan şahin avıyla uğraştığı sırada bir kişinin kürek darbesiyle öldürüldü. Bir vatandaşın şahini cep telefonu ile görüntülendiği esnada elinde kürekle beliren kişi bir anda küreği şahinin kafasına vurduğu görülüyor.
Cep telefonu ile çekim yapan kadının ise kürekle şahini öldürülme anını saniye saniye görüntüledi. Görüntüde ilk olarak annesini çağıran kadın, bak şahin anne diye sesleniyor. Daha sonra görüntüye giren bir adam kürekle şahinin kafasına vurarak öldürüyor. Kadın ise şahini ölmesine niye böyle bir şey yaptı diyerek saklanıyor. Adam ise kapatın kameraları diyerek tepki gösteriyor. Kan donduran görüntü sonrasında hem şahin hem de yılanı telef oldu.
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