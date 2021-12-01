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Gündem Bodrum'da gönüllülerden kıyı temizliği
Gündem

Bodrum'da gönüllülerden kıyı temizliği

Muğla Bodrum'da gönüllüler fırtına sonrası sahilde kıyı temizliği yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 19:15:00 -
Bodrum'da gönüllülerden kıyı temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllülerce fırtına sonrası kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

İlçede birkaç gündür etkili olan sağanak, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sahilde biriken çöplerin toplanması için, Mis Gibi 1 Bodrum Grubunca kıyı temizliği yapıldı.

Yahşi sahilindeki etkinliğe yaklaşık 10 gönüllü katıldı. Gönüllüler kıyıd bir süre temizlik yaptı.

Temizliğe katılanlardan Tülin Mor Janes, genelde hafta sonları yaptıkları etkinliği bu kez yaşanan fırtına sonrası gerçekleştirmeye karar verdiklerini, atıkların denize gitmemesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Nuray Usanma da çöplerin fırtına sonrası çevreye yayıldığını, gönüllü arkadaşlarıyla bunun önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Gönüllülerce toplanan 15 torba çöp, belediye ekiplerince bölgeden alındı.

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