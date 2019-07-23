0553 313 94 23

Bodrum'da göçmenleri taşıyan tekne battı

Sahil Güvenlik ekipleri 8 kişi kurtarıldı, kayıp bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

23 Temmuz 2019 Salı 11:39
Bodrum'da göçmenleri taşıyan tekne battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, kayıp 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Akyarlar açıkları fenerburnu mevkisinde, denizde yardım isteyen bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, denizde boğulmak üzere olan 8 kişiyi kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kurtarılan düzensiz göçmenlere burada 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. 

Bölgede kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara 3 Sahil Güvenlik botu ve bir helikopter destek veriyor. 

Öte yandan ekiplerce olayın yaşandığı bölgede fiber teknede 11 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:39
  1. fener burnu mevki
  2. Sahil Güvenlik ekipleri
  3. Muğla'nın Bodrum ilçesi
  4. düzensiz göçmenler
  5. 112 Acil Servis ekipleri
  6. fiber tekne
  7. Bodrum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalp ve akciğerine yapışık tümör ameliyatla alındı
    1. Kalp ve akciğerine yapışık tümör..
    2. Kepez Belediyesi’nde,’iş güvenliği’..
    3. Kuveyt Türk ihracatçıların yanında
    4. Büyükşehir’den Gülnar’da elma..
    5. FETÖ’nün pilotlarına ağır darbe!..
    6. Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde..
    7. ’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na 19 bin 19..
    8. Yolu trafiğe kapatıp, kontak kapattılar
    9. Trafik kazası geçiren kişilere..
    10. Kartepe’de belediye çalışmaları devam..
    11. Çankaya Belediyesi asfalt..
    12. Esenyurt’ta iki kadın evlerinde..
    13. Zlatan Ibrahimovic rakibini hastanelik..
    14. Teminat mektubu işlemlerini elektronik..
    15. Körfez’de görüntü kirliliğine müdahale
    16. Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda..
    17. Ağrı’da kurbanlık sevkıyatı başladı
    18. Suriyeli kadın Esed rejiminin..
    19. Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda
    20. Turkcell ve ASELSAN’dan 4.5G atağı
    21. Firari FETÖ şüphelileri Eskişehir’de..
    22. Yunanistan'dan küstah Türkiye..
    23. Kaş Belediyesi’nden 1 milyon 250’bin..
    24. Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Basında sansürün kaldırılışının 111...
    26. Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11..
    27. Hisarcık’ta köy enerji nakil..
    28. Aycı: Sadece mühendislik veya..
    29. Kaldırımdaki yayaya çarpıp ölümüne..
    30. Küçükçekmece’de vatandaşlar için anket..
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama