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Aktüel

Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:30:26 -
Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçlar ve gönüllülerce deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı.

Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla temizlik etkinliği düzenlendi.

Bodrum Belediyesi ekipleri ile gönüllülerin katıldığı etkinlikte, dalış ekibi ile gönüllüler yaklaşık 2 saatte 160 kilogram atık topladı.

Toplanan plastik, lastik ve diğer atık malzemeler tekneyle adadan alınarak geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Çalışmaların Küçük Ada, Badem Adası ve Cennet Koy'da devam edeceği belirtildi.

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