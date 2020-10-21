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Aktüel Bodrum'da cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Bodrum'da cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucunun bulunması polis kamerasınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 19:42:10 -
Bodrum'da cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde cerrahi maskeyle gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bahse konu otomobilin plakasını belirleyen ekipler, takip ettikleri aracı ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Polis köpeğiyle yapılan aramada aracın gizli bölmesinde cerrahi maskeyle sarılı uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ö'ye "uyuşturucu bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli aracın takibi ve dedektör köpeğin uyuşturucuyu bulması polis kamerasınca görüntülendi.

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