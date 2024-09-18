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Gündem Bodrum’da 19’u çocuk 51 göçmen kurtarıldı!
Gündem

Bodrum’da 19’u çocuk 51 göçmen kurtarıldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-18 22:09:00 - 2024-09-18 22:09:26
Bodrum’da 19’u çocuk 51 göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19'u çocuk 36 düzensiz göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ile fiber teknede düzensiz göçmenler olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 19'u çocuk 36 düzensiz göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

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