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Yaşam Bodrum'a 4 bin 207 yolcuyla geldi
Yaşam

Bodrum'a 4 bin 207 yolcuyla geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-09 16:28:00 -
Bodrum'a 4 bin 207 yolcuyla geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Odyssey Of The Seas isimli yolcu gemisi, 42 bin 207 yolcu getirdi.

2020 yılında Almanya’da inşa edilen 347 metre boyunda 42 metre genişliğinde ve 41 metre yüksekliğindeki Odyssey of the Seas Bodrum’a geldi. Bahamalar bayraklı kruvaziyer, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi. Dev gemi, büyüklüğü ile dikkat çekti. 5 bin 510 yolcu kapasiteli dev kruvaziyerde ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 4 bin 207 yolcu, 1610 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Kıbrıs’ın Limasol Limanı’na hareket edecek.

Bu yapı 1500 yıldır zamana direniyor
Bu yapı 1500 yıldır zamana direniyor

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Bu yapı 1500 yıldır zamana direniyor

 
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