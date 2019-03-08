Bodrum sosyal belediyecilikle tanışacak

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras’ın gündeminde Bodrum’un kronikleşen sorunlarının yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleri de var. Aras, Bodrum’a halk ekmek ve halk süt noktaları kuracağını belirterek yerli üreticinin ve dar gelirli vatandaşların da gönlünü fethediyor.

Bodrum’da mahalle mahalle gezerek halkın arasına karışan CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, gittiği her yerde coşkulu kalabalıklar tarafından karşılanıyor. Dün akşam Umurca Mahallesi’nde halka seslenen Aras’ın toplantısı adeta miting havasında gerçekleşti. İzmir Marşı ile karşılanan Ahmet Aras ve CHP’liler, halkla kucaklaştı. Seçim çalışmalarına hiç aralıksız devam eden Aras, bu sabah da Bitez’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bitez pazaryerinde gezen CHP Adayı, kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı, her birine karanfil vererek sohbet etti. Bitez esnafıyla da dertleşme imkanı bulan Aras, Bitez’in sorunlarını anlatan vatandaşlara “Bugün tanışmaya geldik. 1 Nisandan sonra çalışmaya geleceğiz” diye konuştu.

Halk ekmek, süt ekmek noktaları kurulacak

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum’da tam bir sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçireceklerini belirterek “Halk süt ve halk ekmek uygulamasını bir an önce hayata geçireceğiz. Hem Bodrum’un yerel üreticisi ürününü en sağlıklı ve en doğal haliyle satabilecek, hem de en düşük gelirli vatandaşlarımız bile yerel ürünlere bu noktalardan ulaşabilecek. Bodrum’da artık sosyal belediyecilik yapacağız.” sözünü verdi.

Bodrum köylerinden getirdikleri yerel ve doğal ürünlerin turizmde değerlendirilmesi için proje ve planlamalarını yaptıklarını belirten CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, “Pazaryerlerinin fiziki şartları hiç iç açıcı değil. Esnafımız dertli. Yaşanan mağduriyetleri acil olarak gidermek öncelikli vazifemiz olacak.Vatandaşlarımız büyük taleplerle gelmiyor. Hepsi kısa sürede hayata geçirilebilecek hizmetler. Doğru belediyecilikle, halk belediyeciliği ile tüm sorunların en kısa sürede üstesinden geleceğimizi biliyorum. Bunun sözünü veriyorum” dedi.

Miting gibi mahalle toplantısı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, bir taraftan seçim kampanyasını sürdürürken diğer taraftan da gittiği her mahallede vatandaşın dertlerini ve sorunlarını dinleyerek, Bodrum’un geleceğini planlıyor. Aras’ın dün gerçekleştirdiği gezilerin son durağı Umurca Mahallesi’ydi. Burada coşkulu bir kalabalığa hitap eden Aras, “1 Nisan Bodrum için milat olsun. Bodrum’u yeniden Cevat Şakir’in günlerine geri döndüreceğiz. Bir dakikamızı bile boş geçirmeyeceğiz. Almaya değil, vermeye geliyoruz. Bodrum Belediyesi rantiyecilerin, sermayenin değil halkın belediyesi olacak” dedi.

Bodrum’u dünyanın en güzel kenti haline getirmek için yola çıktığını anlatan Aras, “Artık yapılmayanlarla uğraşmıyoruz. Önümüze yeni bir sayfa açtık. Nutuk atanlardan olmayacağız. Siz konuşacaksınız, biz hizmet yapacağız.” Diye konuştu. Seçimden sonra mahalle toplantılarına devam edeceğini söyleyen Aras, “Vatandaşımıza ‘Sen belediye başkanı olsan ne yapardın?’ diye soracağız, o ne diyorsa öyle yapacağız” dedi.

Bodrum’un anayasasını hazırlayacaklarını söyleyen Aras, Umurca sakinlerinin ‘düğün salonu’ taleplerini de notlarının arasına alırken “Hangi mahallede ne ihtiyaç varsa öğrenip vatandaşın önüne koyacağız sandığı. Çoğunluk ne isterse onu yapacağız. Bu kadar basit. Verdiğimiz her sözün takipçisi olun. Yerine getirmezsek gelin bizden hesap sorun. Sizden bunun için yetki istiyoruz.”

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, “Seçildikten sonra da gelip çayımızı kahvemizi içmeye söz veriyor musunuz?”diye soran bir Umurca sakinine, “Ben gelmezsem bu kadar insanın yüzüne nasıl bakacağım o zaman?” diyerek yanıt verdi.