0553 313 94 23
impression

Bodrum kattan girip kasayı patlattılar

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir tekstil şirketine giren hırsızlar, kasadaki 1.6 milyon lirayı alarak kayıplara karıştı.

04 Kasım 2018 Pazar 11:11
Bodrum kattan girip kasayı patlattılar

Zeytinburnu'nda bir tekstil şirketine giren hırsızlar kasada bulunan yaklaşık 1.6 milyon lirayı çalarak kaçtı.

Olay, dün gece saatlerinde bir tekstil şirketinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekstil firmasının merkez binasının önüne 3 hırsız geldi. Hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğer iki hırsız bodrum kattan bina içerisine girdi. Hırsızlar kat kat dolaşarak kasaların bulunduğu odaları tespit etti. Yanlarında getirdikleri aletlerle içeride bulunan iki kasayı açan hırsızlar kasalarda bulunan yaklaşık 1.6 milyon lira nakit parayı alarak kaçtı. Hırsızlık anları ise şirketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Arkadaşının omuzuna çıktı

Görüntülerde, kapüşonlarıyla yüzlerini gizlemeye çalışan iki hırsız ilk olarak alarm sistemini söküyor. Arkadaşının omuza çıkarak alarm sistemine ulaşan hırsız alarmı sökerek devre dışı bıraktıktan sonra yan tarafta bulunan elektrik kablosunu kesiyor. Yerde bulunan mazgalın kilidini kıran hırsızlar bu noktadan içeri giriyor.

Bodrum kattan binaya giren hırsızlar kasayı bulunduğu yerden sürükleyerek odanın ortasına taşıyor. Yanlarında getirdikleri aletlerle kasaları açmayı başaran iki kişi kasalarda bulunan yaklaşık 1.6 milyon lirayı, şirket sahibine ait gümüş kaplı ruhsatlı silahı ve çok sayıda çeki alarak girdikleri yerden kaçıyor.

"Ödeme günüydü"

Başlarına gelen hırsızlık olayını anlatan firma sahiplerinden Murat Güler, diğer zamanlarda kasalarda bu kadar yüklü miktarda para tutmadıklarını ödeme günü olduğu için paraların kasalara konduğunu söyledi. Yaşanan olayı anlatan Güler, "Gece 4 sıralarında bu civarda keşif yapmaya başlıyorlar. Bodrum kattan içeri giriyorlar. 3 kişi olduğunu gördük. Aşağıda ızgaralık bir alan var oradan giriyorlar. Oradan zemin kattaki tuvalete giriyorlar. Lavabodan da birinci kattan itibaren tek tek katları keşif yapmaya başlıyorlar. En son bu odaya geliyorlar. 45 dakikaya yakın içeride kalıyorlar. Kasayı taşıyorlar altına da ses yapmasın diye bizim kürklerden koyuyorlar. Muhtemelen delici aletle açıyorlar kasayı. İçerideki kasamızı da açıyorlar. Genelde biz kasada çok fazla para tutmayız fakat ay sonu olduğu için bu gün ödeme günümüz. Grup şirketi olduğumuz için bütün şirketlerin ödemeleri bu şirketten yapılıyor. Bizim tespit edebildiğimiz 1.5 milyon lira gibi bir rakam var. Zaten zor günler geçiriyoruz umarım en kısa sürede bulunurlar" diye konuştu.

Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayı ve şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:11
  1. İstanbul
  2. Zeytinburnu
  3. Soygun
  4. tekstil firması
  5. kasada ne varsa çaldılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD resmen açıkladı! Türkiye'ye muafiyet getirildi
    1. ABD resmen açıkladı! Türkiye'ye..
    2. Uyuşturucu tacirleri suçüstü enselendi
    3. Adana'da lüks araç hareketliliği: Ara..
    4. Gediz Nehri'nde toplu balık ölümü..
    5. Harvard'da konuşacaktı... Kaşıkçı için..
    6. KPSS'ye geç kalınca baygınlık geçirdiler
    7. Bedelli askerlikte son gün bugün
    8. Yaş meyve sebze ihracatı yükseliyor
    9. Basın Ekspress yolunda korkunç kaza!..
    10. Rusya'da korku dolu anlar! Daireler..
    11. Şer odaklarını deşifreye devam..
    12. FOX'tan yeni bir yalan haber skandalı..
    13. Kartal deplasmanlarda yeniliyor
    14. Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a..
    15. Sultan II. Abdülhamid'in mirası..
    16. Adıyaman'da alev alev yanan otomobilin..
    17. Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya’da
    18. Sis sürücülere zor anlar yaşattı
    19. Trabzonspor, Andrea Ranocchia için..
    20. Süper lig 11. hafta maç sonuçları ve..
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak