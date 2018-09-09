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Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bodrum ilçesinde bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1’i ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı.

09 Eylül 2018 Pazar 21:24
Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Akyarlar-Bodrum arası yolcu taşıyan İbrahim Belevi idaresindeki 48 TM 6693 plakalı minibüs, Gürece mevkiinde keskin virajı döndüğü sırada bariyerlere çarptı ve yan yattı. Kazada minibüsteki 15 yolcu ile sürücü yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışmalara Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de ekiplere destek verdi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Belevi, Abdullah Oflaz, Erdem Kayaselcuk, Alın Toralp, Mine Brence, Okan Kılıçer, Perihan Sanlı, Mahizer Daşdelen, Zeynep Arıcan, Mehmet Can İpgin, Banu Çelik, Hatice Çelik, Güneş Göztepe, Büşra Göztepe, Sabahattin Durdu ve Belgin Taşdelen Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralılardan Belgin Daşdelen’in durumunun ağır olduğu bildirildi. 

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten verildi. Araçların kaldırılmasının ve yolda gerekli temizlik işlemlerinin yapılmasının ardından yol tekrar çift şeritten verilmeye başlandı. Kazanın, minibüsün başka bir araç tarafından sıkıştırılması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 21:24
  1. Muğla
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