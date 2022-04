Bodrum gayrimenkulde İstanbul’u solladı! Günlük ücret dudak uçuklattı

Yeniakit Ankara

Pandemiden sonra Bodrum’a ilginin arttığını belirten Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci “Bu ilgi hız kesmeden devam ediyor. İlgiye paralel olarak da gayrimenkul fiyatları Türkiye geneline göre daha da arttı. O nedenle yazlık evlerin de fiyatları yükseldi. Kiralık villaların fiyatları aylık en az 10 bin TL’den başlıyor. Oda sayısı, konumu, manzarası, özel havuzunun olup olmadığı gibi olanaklara göre bu ücret aylık 350 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Yani 3 aylık tatil için 1 milyon TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor” dedi.

Dünya markası oldu

Bodrum’un sadece Türkiye’den değil dünyadan da ilgi gördüğünü dile getiren Bezci, “Bodrum bir dünya markası oldu. Dünyanın her yerinden yatırımcılar gayrimenkul almak için Bodrum’a geliyor. Bizim de hayata geçirdiğimiz The BO Viera dünyada yoğun ilgi görüyor. İngiltere, Almanya gibi ülkelerden çok büyük talep var. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu iki ülkeden de talep arttı” dedi.

Lüksün sınırı yok

BESA Grup’un The BO Viera projesi hakkında bilgi veren Bezci, projede lükse dair her şeyin düşünüldüğüne dikkati çekerek şunları söyledi: “Toplamda 150 dönüm arazi üzerinde toplam 310 adet villa ve rezidanstan oluşan, Hilton Grup’un üst segment markası Curio’nun 85 odalı otelinin yer aldığı The BO Viera, hiçbir evin manzarasının kapanmayacak şekilde tasarlandı. Projede restoran, süpermarket, deniz taksi, sahil, yerden ısıtma gibi imkanların yanı sıra konut sahipleri kreş, temizlik gibi tüm hizmetlerden de faydalanabilecekler. Lüksün sınırının olmadığı proje, dünya zenginleri tarafından büyük ilgi görüyor.”