Gündem Bodrum Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi rüşvetten tutuklandı
Bodrum Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi rüşvetten tutuklandı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare, Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Atare’nin bir iş insanından rüşvet istediği iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

İddiaya göre, Bodrum’da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, meclis üyesi Atare’nin inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için kendisinden para talep ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.

Suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Atare’yi gözaltına aldı. Şüphelinin, çıkar karşılığı kamu görevini kötüye kullandığı yönünde iddiaların da araştırıldığı belirtildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri süren Atare, gece saatlerinde sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kontrolün ardından yeniden emniyete teslim edilen meclis üyesinin, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Hayro

Bıyıklara bak ! Tipik at hırsızı ! Koy pavyonun kapısına ! Kapı gibi adam ! Mesleğini orada içra etsin ! Belediyede ne işi var !

