Böcek darbesine fren! Antalya Belediyesinde CHP kavgası büyüyor

Olaya el koyan İçişleri Bakanlığı, “Belediye başkanlığı yetkisinin birden fazla kişi tarafından aynı anda kullanılması, belediye başkan vekili ile belediye başkanının eş zamanlı olarak yetkili olması mümkün değildir” diyerek söz konusu belgenin yok hükmünde olduğunu bildirdi. Tartışmaya dahil olan CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar da, “Böcek görevinin başına dönene kadar Hacıarifoğlu’nun, örgütlerimiz, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz ile yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz” açıklamasında bulundu.