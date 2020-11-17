  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Böcek darbesine fren! Antalya Belediyesinde CHP kavgası büyüyor
Gündem

Böcek darbesine fren! Antalya Belediyesinde CHP kavgası büyüyor

Kovid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek tarafından hasta yatağında e-imza ile vekili Mehmet Hacıarifoğlu’nu görevden alıp yerine Oktay Başaran ve Büşra Özdemir’i ataması tartışmaya sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:57:00 -
Böcek darbesine fren! Antalya Belediyesinde CHP kavgası büyüyor

Olaya el koyan İçişleri Bakanlığı, “Belediye başkanlığı yetkisinin birden fazla kişi tarafından aynı anda kullanılması, belediye başkan vekili ile belediye başkanının eş zamanlı olarak yetkili olması mümkün değildir” diyerek söz konusu belgenin yok hükmünde olduğunu bildirdi. Tartışmaya dahil olan CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar da, “Böcek görevinin başına dönene kadar Hacıarifoğlu’nun, örgütlerimiz, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz ile yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Gündem

Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Bölgesel girişim! 4 ülke birleşti
Dünya

Bölgesel girişim! 4 ülke birleşti

ABD, Hindistan, Avustralya ve Japonya donanmaları, Umman Denizi'nin kuzeyinde ortak tatbikat gerçekleştirdi. Çin'in, Hint Pasifiği'nde artan..
Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!
Gündem

Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!

Solak medyanın yeniden gündeme getirdiği 'Kanal İstanbul yapılmamalı' haberleri sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Rahmetli eski Başbakan Tu..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay