"Boccede tarih yazdık"

Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonlarının 2018 yılını çok başarılı geçirdiğine dikkati çekerek, Türk bocce tarihindeki ilkleri başardıklarını söyledi.

Akdeniz Oyunları'nda gençlerde takım olarak Avrupa şampiyonluğu elde ettiklerini anımsatan Türkmen, "Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya elde ederek, şu ana kadar 25 yıllık Türk bocce tarihinde dünya şampiyonalarında elde ettiğimiz madalya sayısının toplamından daha fazla madalya kazandık." diye konuştu.

Aynı zamanda Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanlığı görevini de sürdüren Türkmen, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bocce röle disiplininin 1 erkek 1 kadınla oynanan karışık çift formatını aday disiplin olarak önerdiklerini hatırlatarak, "5 dakika koşarak oynanan ve sporcuların her 4 atışta değişerek koştuğu için son derece tempolu koşulan bu disiplinin, olimpik programa eklenme ihtimali çok yüksek. Biz, çok genç bir ekiple yarışıyoruz. Eğer bocce olimpik programda yer alırsa 2024'te de altın madalyanın en güçlü adaylarından birisi Türkiye olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- 5 Türkiye rekoru

Mutlu Türkmen, milli sporcuların uluslararası başarılar elde ederken, 5 ayrı Türkiye rekoru kırmayı da başardıklarını aktardı.

Milli takımların en önemli başarıya Çin'in Jiaxing kentinde yapılan Dünya Kadınlar ve Ümit Erkekler Bocce Şampiyonası'nda ulaştığını dile getiren Türkmen, şöyle devam etti:

"Sporcularımız 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplam 7 madalya alarak tarihi bir başarıya imza attı. Kadınlar rölede yarışan İnci Ece Öztürk-Necla Şahin çifti, finalde İtalyan rakiplerini 43-41 mağlup ederek altın madalya elde ederken, Buket Öztürk ise altın nokta disiplininde finalde Sırp rakibini 20-9 yenerek ülkemize ikinci altın madalyayı kazandırdı. Çin'de yapılan şampiyonaya her yönüyle damga vuran Türk Milli Takımı'nın elde ettiği başarı çok büyük bir takdir toplarken, milli sporcularımız bu başarıları elde ederken 5 ayrı Türkiye rekoru kırmayı da başardı."

- "Emeklerimizin karşılığını almaya başladık"

2018 yılında milli sporcuların elde ettiği diğer başarılara da değinen Türkmen, şunları kaydetti:

"Haziran ayında İspanya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız İnci Ece Öztürk altın madalya, Gülçin Çelik ise gümüş madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı. İnci Ece Öztürk, Akdeniz Oyunları'nda colo disiplininde ilk kez altın madalya alarak önemli bir başarı daha elde etti. 1-4 Ağustos tarihlerinde ise Ankara Kahramankazan'da yapılan Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası'nda milli takımımız, takımlar yarışmalarında finalde İtalya'yı mağlup ederek şampiyon olurken, bireysel yarışmalarda ise Cem Şimşek bronz madalyayı boynuna taktı. Böylelikle milli takımımız, ilk kez bir kategoride takım halinde Avrupa şampiyonluğu elde etmiş oldu. Emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Çok daha güzel günlerin camiamızı beklediğini düşünüyorum."