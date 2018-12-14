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Boca Juniors'ta Schelotto dönemi sona erdi

- Libertadores Kupası finalinde River Plate'e kaybeden Arjantin temsilcisi, teknik direktör Guillermo Barros Schelotto ile yollarını ayırdı

14 Aralık 2018 Cuma 23:00
Boca Juniors'ta Schelotto dönemi sona erdi


ANKARA (AA) - Arjantin 1. Futbol Ligi ekiplerinden Boca Juniors, teknik direktör Guillermo Barros Schelotto ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün başkanı Daniel Angelici ile ortaklaşa basın toplantısı düzenleyen Arjantinli teknik adam, "Yönetime, oyunculara ve taraftarlara, beni 3 sezon boyunca destekledikleri için teşekkür ederim. Her zaman yanımda oldular. Boca Juniors'taki görevimden ayrılmam, iki taraf için de en doğru seçenek oldu." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan Libertadores Kupası finali rövanşında, ezeli rakibi River Plate'e uzatmalarda 3-1 yenilen Boca Juniors, turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı.

Boca Juniors'ta 1997-2007 sezonları arasında futbolcu olarak görev alan Schelotto, bu dönemde 4 Libertadores, 2 Güney Amerika Kupası kaldırırken, 6 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 2016'dan bu yana takımın teknik direktörlüğünü üstlenen 45 yaşındaki çalıştırıcı, bu süreçte ise iki kez lig şampiyonluğun ulaştı.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 23:00
  1. Arjantin 1. Futbol Ligi
  2. Boca Juniors
  3. Daniel Angelici
  4. Guillermo Barros Schelotto

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