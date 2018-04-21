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Boca Juniors'a transfer olacağı iddia edilmişti! Resmi açıklama geldi

Juventus'un tecrübeli file bekçisi Buffon'un, Arjantin'in dev kulübü Boca Juniors'a transfer olacağı iddialarına kulüp yönetiminden yanıt geldi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:43
Boca Juniors'a transfer olacağı iddia edilmişti! Resmi açıklama geldi

Juventus'un emektar file bekçisi Gianluigi Buffon'u Arjantin devi Boca Juniors'ın istediği iddia edilmişti.

40 yaşındaki başarılı eldivenin emekliliğin kıyısında olduğu bir dönemde ortaya atılan bu iddia bizzat kulüp tarafından da doğrulandı.

Takımın teknik patronu Guillermo Barros Schelotto, Buffon'la kontakt hâlinde olduklarını şu sözlerle ifade etti:

"Başkan Daniel Angelici, bana Buffon'a teklif yapıldığını söyledi. Ancak bu konuyu 17 Mayıs'tan sonra oturup değerlendireceğiz."

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 12:43
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