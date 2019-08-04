0553 313 94 23

Böbreklerinizin sağlığı için bu 7 ürünü evlerinizden eksik etmemelisiniz!

Tüm vücut için önemli bir göreve sahip olan böbrekleri, doğru besinleri tüketerek temizlemek mümkün. İşte, böbreklerinizin sağlığı için evlerinizden eksik etmemeniz gereken ürünler…

04 Ağustos 2019 Pazar 13:36
Böbreklerinizin sağlığı için bu 7 ürünü evlerinizden eksik etmemelisiniz!

Böbrekler tüm vücudun filtreleme görevini yerine getirir. Vücudu atıklardan arındıran böbreklerin de temizlenmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle bazı gıdaları tüketerek böbreklerinizin temizlenmesini ve görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olabilirsiniz. İşte, böbrekleri temizleyen 7 bitki:

Sarımsak

Dünya üzerindeki en etkili antibiyotik olan sarımsak, sağlıklı bir beden için olmazsa olmazlardandır. Her gün birkaç diş sarımsak tüketmek daha sağlıklı bir bedene sahip olmanıza yardım eder. Sarımsak allisin isimli etken bir madde içerir. Bu madde böbrekleri zararlı istilacılardan arındırmaya yardımcı olur.

Zerdeçal

En faydalı baharatlardan biri olan zerdeçal düzenli ve ölçülü tüketildiğinde böbreklerde zararlı bakterilerini oluşmasını engeller. Ancak uzmanlar böbrek hastalarının zerdeçal kullanımlarını sınırlamaları gerektiğini belirtiyor.

Zencefil

Zencefil bağışıklık sisteminin güçlenmesinden, tansiyonun dengelenmesine kadar birçok konuda sağlık için faydalıdır. İçerdiği lif nedeniyle bağırsak dostu olan zencefil aynı zamanda böbreklerin temizlenmesine de katkı da bulunur.

Ardıç

Ardıç meyvesi güçlü bir idrar söktürücüdür. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde ardıç böbreklerin temizlenmesine yardımcı oluyor.

Maydanoz

Böbrek sağlığı için maydanozun çok değerli bir bitki olduğunu bilmeyen yoktur. Maydanoz yaprakları ve saplarından hazırlayacağınız çay böbreklerinizi temizlemeye yardımcı olacaktır.

Tarçın

Yemeklere, tatlılara ayrı bir lezzet veren tarçın böbrek sağlığı içinde son derece kıymetlidir. Böbrekleri temizleyen tarçın ayrıca karaciğer sağlığı için de son derece yararlıdır.

Mısır püskülü

Kilo vermek için sıklıkla tüketilen mısır püskülü içeriği sayesinde böbreklerin temizlenmesine de yardım eder.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana merkezli 19 ilde FETÖ'ye ağır darbe!
    1. Adana merkezli 19 ilde FETÖ'ye ağır..
    2. Arızalanan motosikletini yol kenarında..
    3. Deredeki balık ölümlerine vatandaştan..
    4. Sudan’da yeni geçiş konseyi 18..
    5. Trabzonspor'a Norveçli forvet
    6. "2020'de hacı adayı sayımızı 3 bin..
    7. Aksaray’da Uluslararası Yamaç Paraşütü..
    8. Selçuklu’da altyapı hamlesi
    9. Milan'a Cezayirli orta saha oyuncusu
    10. Arazi anlaşmazlığı kavgasında..
    11. Başkan Altay: “İlçelerimizin gelişimi..
    12. Elazığ’da 8 motosiklet trafikten men..
    13. Fransız mucid Manş Denizi'ni uçarak..
    14. Beylikdüzü’nde otluk alanda yangın: 4..
    15. Otomotiv gaza bastı
    16. Vali Şehmus Günaydın: "Ne zaman tutmak..
    17. Kahreden haber! 17 Türk hacı adayı can..
    18. Şüpheli şahıstan uyuşturucu ve silah..
    19. Böbreklerinizin sağlığı için bu 7..
    20. İran'a ait savaş uçağı düştü
    21. BB Erzurumspor son 5 sezondur sezonun..
    22. Piknikçiler ağaçlık alanı yaktı
    23. Trabzonspor: "İngiltere’nin Crystal..
    24. SANKON Genel Kurulu Ankara’da yapılacak
    25. Bursa’da dehşet veren kaza: 1 ölü, 2..
    26. Malatya’da sıcaklar bunaltıyor
    27. İran kaçak yakıt taşıyan tankere el..
    28. 2019 Karadeniz Offroad Kupası 3. Ayak..
    29. Recep Varlıakman ölümün 4. yılında..
    30. Veteriner Hekimler Odasından kurban..
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın